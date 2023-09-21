شاهد.. شارع يفصل بين مخططين في الشرائع يخلو من أي تشجير

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أطلقت مبادرة جديدة للتشجير الرقمي بمكة المكرمة، حيث أطلقت وكالة البلديات بالأمانة بالتعاون مع وكالة الأعمال المساندة المبادرة من خلال منصة " نباتك " وهي مشروع ريادي اجتماعي رقمي، يعد الأول من نوعه في المملكة، يتيح لأفراد المجتمع التشجير بطريقة سهلة وسريعة تمكن أي شخص من زراعة شجرة.