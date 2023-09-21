شاهد.. شارع يفصل بين مخططين في الشرائع يخلو من أي تشجير

خلا شارع محمد صالح والفاصل بين مخطط 7 و 3 بالشرائع من أي تشجير وبدت الأحواض الزراعية فارغة بمسافة تقارب 1300 متر وأكثر من 100 حوض فارغ.
"سبق" خلال جولتها الميدانية رصدت خلو الشارع من إشارة بن درويش وصولاً إلى إشارة مدينة تدريب الأمن العام خلو الأحواض الموجودة في الجزيرة الوسطية من الأشجار وأصبحت مكباً للنفايات وعلب المياه والمشروبات الغازية محدثة تشوهاً بصرياً.
بعض الأحواض تعرت الأشجار المزروعة فيها والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة نتيجة الجفاف وعدم سقيا الماء.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أطلقت مبادرة جديدة للتشجير الرقمي بمكة المكرمة، حيث أطلقت وكالة البلديات بالأمانة بالتعاون مع وكالة الأعمال المساندة المبادرة من خلال منصة " نباتك " وهي مشروع ريادي اجتماعي رقمي، يعد الأول من نوعه في المملكة، يتيح لأفراد المجتمع التشجير بطريقة سهلة وسريعة تمكن أي شخص من زراعة شجرة.