"مشارق" تنظم ورشة عمل لتنظيم التفويج وإدارة الحشود

وأضاف "إدريس"، أن قطاع الإشراف يقوم على تنظيم عمليات خروج الحجاج من مخيمات مراكز الخدمة بمشعر منى إلى منشأة الجمرات؛ وفق تلك الجداول والأعداد والمسارات المحددة من الوزارة؛ لدرء الازدحام والتكدس والحفاظ على سلامة الحجاج ذهابًا وإيابًا.