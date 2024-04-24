"التدريب المهني" يكرّم الفائزين بمسابقة التميز الكشفي التقني 2024 بمنطقة عسير

بعد ذلك تم تتويج الفائزين وفقًا للنتائج النهائية للمسابقة. وحصلت المنطقة الشرقية على المركز الأول لفرع مجتمع حيوي، في حين حصلت منطقة المدينة المنورة على المركز الأول في فرع اقتصاد مزهر، بينما حصلت المنطقة الشرقية على المركز الأول في فرع وطن طموح، وحصلت منطقة الرياض على المركز الأول في حفل السمر، وحصلت منطقة المدينة المنورة على المركز الأول في فروع الرحلة الخلوية والأعمال الرياضية والطهي الخلوي والزيارات الصباحية، وحصلت منطقة عسير على المركز الأول في فرع الفرق الواعدة.