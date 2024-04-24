"التدريب المهني" يكرّم الفائزين بمسابقة التميز الكشفي التقني 2024 بمنطقة عسير

اختُتم اليوم الأربعاء بمنطقة عسير برنامج النسخة الثانية من مسابقة التميز الكشفي التقني، التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بمشاركة أكثر من 200 جوال من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة الثلاث عشرة، وذلك على أرض المعسكر الكشفي الدائم التابع لإدارة التعليم بمنطقة عسير.
وفي التفاصيل، أُقيم الحفل الختامي للمسابقة برعاية نائب المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، وبحضور المدير العام للإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان.
وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور "آل مريع"، شكر خلالها جميع اللجان المنظمة والمشاركين في المسابقة نظير جهودهم المبذولة، التي كانت عاملاً مهمًا في نجاح المسابقة بمختلف تخصصاتها.
وبين "آل مربع" أن مثل هذه المسابقات تصقل الشباب، وتنمي مهاراتهم، التي منها الحركة الكشفية التي تعني بالدرجة الأولى خدمة المجتمع، وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية.
بعدها ألقى المشرف على المسابقة، المهندس عبدالعزيز النشمي، كلمة قال فيها: إن هذه المسابقة من ضمن برامج الإدارة العامة لأنشطة النشاط الكشفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي امتدت خمسة أيام بمشاركة 200 جوال وقائد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتنظيم إدارة التدريب التقني بمنطقة عسير، عسير المحبة، عسير الكرم والترحيب.. "بمرحبًا ألف" على أرض مركز التدريب الكشفي بتعليم عسير، بدعم من صندوق المتدربين بالمؤسسة.
وأضاف: المسابقة شهدت برامج وفعاليات تنطلق مرتكزاتها وفق رؤية المملكة 2030 (وطن طموح، اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي)، من خلال تنفيذ مبادرات عدة في المسؤولية المجتمعية والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي، والتعرف على أهم المقومات التاريخية والثقافية والسياحية بنجران، جنبًا إلى جنب تطبيق المهارات والفنون الكشفية، مثل التخييم، وحياة الخلاء، واعمال الريادة، وحفلات السمر ، والملاحة البرية.. وتضمنت كذلك 5 مرتكزات أساسية، نتج منها 39 مبادرة مجتمعية.
بعد ذلك تم تتويج الفائزين وفقًا للنتائج النهائية للمسابقة. وحصلت المنطقة الشرقية على المركز الأول لفرع مجتمع حيوي، في حين حصلت منطقة المدينة المنورة على المركز الأول في فرع اقتصاد مزهر، بينما حصلت المنطقة الشرقية على المركز الأول في فرع وطن طموح، وحصلت منطقة الرياض على المركز الأول في حفل السمر، وحصلت منطقة المدينة المنورة على المركز الأول في فروع الرحلة الخلوية والأعمال الرياضية والطهي الخلوي والزيارات الصباحية، وحصلت منطقة عسير على المركز الأول في فرع الفرق الواعدة.
وتتكون المسابقة من أربعة فروع وفق رؤية المملكة 2030، الفرع الأول هو فرع وطن طموح، ويشمل مسابقات ومبادرات الإبداع والابتكار ، والحكومة الإلكترونية ، والمسؤولية المجتمعية. والثاني فرع اقتصاد مزدهر، ويشتمل على الطاقة المتجددة، والتدريب التقني، والتجارة الإلكترونية. والثالث فرع مجتمع حيوي، ويتكون من التراث والثقافة السعودية، وخدمة الحجيج، وحماية البيئة. أما الفرع الرابع (الأخير) فيشتمل على المهارات والفنون الكشفية، مثل التخييم، وأعمال الريادة، وحفلات السمر، والملاحة البرية.