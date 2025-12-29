الطالبة لانا المالكي من تعليم الطائف تتأهل لمعرض إبداع 2026 بالرياض

تأهلت الطالبة لانا بنت ماجد عالي المالكي من مدارس الجيل الأهلية، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2026، وذلك في مجال التقنيات الهندسية (Engineering Technology)، ضمن المسار الوطني للأولمبياد العلمي الذي يُختتم في العاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، قدّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها، مشيدًا بما تحقق من إنجاز يضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات تعليم الطائف على المستويين الوطني والدولي.
وأكد "الغامدي" أن هذا التأهل ثمرة لتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة في رعاية الطلبة الموهوبين، مشيرًا إلى أن الطالبة لانا المالكي تُعد نموذجًا مشرفًا لانخراط الطلبة في المنافسات العلمية، وتحقيقهم مراكز متقدمة في مختلف المحافل.
وثمّن الغامدي جهود المدارس في دعم المواهب وتطوير المشاريع المشاركة في جميع مراحل المسابقة، مؤكدًا استمرار إدارة تعليم الطائف في دعم الطلبة الموهوبين وتمكينهم من الوصول إلى أرقى المنصات العلمية والابتكارية الدولية.
كما أشاد بالشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة"، مثمنًا دورها في تعزيز ثقافة الابتكار، وصناعة جيل علمي يسهم في بناء مستقبل الوطن.