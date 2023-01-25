"الندوة العالمية" يُدشن غدًا ندوة عن اللغة العربية في غينيا كوناكري

وقال مدير مكتب الندوة في غينيا كوناكري د. محمد مختار جالو: إن الندوة تصاحبها دورة تدريبية لرفع وتأهيل قدرات المشاركين على المهارات اللغوية، مضيفًا أنه سيتم تكريم الشخصيات والجهات التي كان لها إسهام ودور ملموس في تعزيز ونشر اللغة العربية، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم؛ لجهوده الملموسة ودعمه للجامعات والمؤسسات التعليمية في تعليم اللغة العربية.