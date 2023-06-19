مركز المهارات ومعمل المحاكاة بالقنفذة يحصلان على اعتماد تقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي

حصل مركز تطوير المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة القنفذة، على اعتماد تقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال PALS تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية.
وأوضح حامد المنتشري مشرف مركز المهارات الفنية والمدرب المعتمد لدى جمعية القلب الأمريكية لتنفيذ العديد من الدورات الأساسية والمتقدمة، أن المركز يقدم العديد من الدورات الأساسية المتقدمة في مجال سبل دعم الحياة مثل BLS، ACLS، PALS، ATLS، NRP، First Aid.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الدورات تخدم الممارسين الصحيين للاستفادة من خدمات التدريب والتطوير في مجال الخدمات الصحية بالمحافظة.