مركز المهارات ومعمل المحاكاة بالقنفذة يحصلان على اعتماد تقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي

وأوضح حامد المنتشري مشرف مركز المهارات الفنية والمدرب المعتمد لدى جمعية القلب الأمريكية لتنفيذ العديد من الدورات الأساسية والمتقدمة، أن المركز يقدم العديد من الدورات الأساسية المتقدمة في مجال سبل دعم الحياة مثل BLS، ACLS، PALS، ATLS، NRP، First Aid.