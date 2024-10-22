تعاون بين "بر الدوادمي" و"تراحم الرياض" للنهوض بالخدمات المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم

على هامش ملتقى الجمعيات التعاونية والأهلية الذي أقيم في جامعة الفيصل بالعاصمة الرياض، خلال يومي الأحد والاثنين ١٧- ١٨/ ربيع الثاني/ ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠- ٢١/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م، وقّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي، اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم).
مثّل "جمعية البر الخيرية بالدوادمي" في توقيع الاتفاقية، رئيس مجلس الإدارة الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا، ومثّل "تراحم الرياض" رئيس مجلس الإدارة خالد بن محمد السعد العجلان.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في النهوض بالخدمات المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم في محافظة الدوادمي من خلال مبادرات ومشاريع رعوية وتنموية، تشمل تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي، وتوفير التدريب والتأهيل المهني للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والغذائي، بما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود "بر الدوادمي" في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعزيز شراكاتها مع القطاعات الأخرى لتحقيق أثر أعمق؛ تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م في "تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق" و"دعم نمو القطاع غير الربحي".