تعاون بين "بر الدوادمي" و"تراحم الرياض" للنهوض بالخدمات المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود "بر الدوادمي" في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعزيز شراكاتها مع القطاعات الأخرى لتحقيق أثر أعمق؛ تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م في "تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق" و"دعم نمو القطاع غير الربحي".