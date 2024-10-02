"تعليم الطائف" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي

وأوضحت الإدارة أن الجائزة التي ستخضع كافة المشاركات المقدمة لها للتقييم من خلال لجنة متخصصة لاختيار الفائزين في كل مسار، تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي وبرامج التربية الخاصة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ في أربعة مسارات تشمل "الفيديو والرسم والتصوير الفوتوغرافي والكتابة"، بتقديم أفكار إبداعية في الادخار والإنفاق السليم والمال والعملات والتخطيط المالي والتوفير والحصالة والمصروف والاستثمار، فيما يتم التسجيل عبر موقع ملم mulimgcc.org، حتى يوم 15 فبراير المقبل.