"تعليم الطائف" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطلاب والطالبات للمشاركة في الموسم الثالث لجائزة المستثمر الذكي الخليجي التي أطلقها برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "ملم" لتحفيز المشاركين على إيجاد محتوى توعوي وإنتاج مواد إبداعية تسهم في إثراء المحتوى في ثقافة التعاملات المالية والاستثمار.
وأوضحت الإدارة أن الجائزة التي ستخضع كافة المشاركات المقدمة لها للتقييم من خلال لجنة متخصصة لاختيار الفائزين في كل مسار، تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي وبرامج التربية الخاصة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ في أربعة مسارات تشمل "الفيديو والرسم والتصوير الفوتوغرافي والكتابة"، بتقديم أفكار إبداعية في الادخار والإنفاق السليم والمال والعملات والتخطيط المالي والتوفير والحصالة والمصروف والاستثمار، فيما يتم التسجيل عبر موقع ملم mulimgcc.org، حتى يوم 15 فبراير المقبل.