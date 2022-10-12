جمعية "قلبي" تعقد اجتماعها الدوري وتناقش المبادرات المستقبلية

عقدت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" اجتماعها الدوري، يوم أمس الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور علي المسعود، وبحضور المدير التنفيذي الدكتور حسين العنزي، وعدد من الموظفين.
وتناول الاجتماع الاطلاعَ على سير أعمال الإدارة التنفيذية واستعراض إنجازات الربع الثالث لعام 2022م؛ حيث قدّم الدكتور "العنزي" تقريرًا مفصّلًا خلال الربع الثالث؛ شارك فيها عدد من إدارات وأقسام الجمعية. كما جرى شرح أبرز أعمال الجمعية ومشاريعها وبرامجها وتنفيذها والتطلعات المستقبلية للجمعية وطموحاتها في الفترة القادمة.
من جهته ثمّن رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية وكافة الأقسام، ويتطلّعون لتقديم مبادرات نوعية تخدم المستفيدين من خدماتها.
يذكر أن "جمعية قلبي" تكمُن أدوارها في التوعية والوقاية والعلاج، وتوفير خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكافة الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.