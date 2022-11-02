مستشفى العارضة يُفعِّل نظام "الباكس" للتسهيل على الطبيب في متابعة حالة المريض

فعَّل قِسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى العارضة العام نظام الأرشفة الإلكترونية "الباكس السحابي للصور الإشعاعية"، الذي يعمل على أرشفة جميع الصور الإشعاعية، ويساعد في سرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج المناسبَيْن للمرضى، وذلك من خلال استخدام الكوادر الطبية المعالجة لهذه التقنية عبر أجهزة الحاسب الآلي دون الانتظار فترات طويلة.
وأوضح مدير مستشفى العارضة العام، الأخصائي عادل بن أحمد الحريصي، أن "نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة (الباكس) سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المُقدَّمة لرعاية المرضى بالمستشفى، ويساعد الكادر الطبي في سرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج المناسبَيْن للمرضى، وذلك من خلال استخدام الكوادر الطبية المعالجة لهذه التقنية عبر أجهزة الحاسب الآلي دون هدر مزيد من الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المَرضي للمريض".
وأشار إلى أن نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة (الباكس) يُعدُّ من أهم الأدوات المساعدة في عملية التشخيص السليم، وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويُمكِّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى، سواء التنويم أو الطوارئ أو العمليات أو العيادات الخارجية. ويسمح النظام للطبيب بمتابعة حالة المريض من خارج المستشفى، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.
وقدَّم "الحريصي" شكره للقائمين كافة على هذا النظام بشكل عام، ولمشرف قسم الأشعة بالمستشفى أحمد عقدي، الذي سوف يعزز من مستوى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية التي تُقدَّم بمستشفى العارضة العام.