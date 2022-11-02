مستشفى العارضة يُفعِّل نظام "الباكس" للتسهيل على الطبيب في متابعة حالة المريض

وأشار إلى أن نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة (الباكس) يُعدُّ من أهم الأدوات المساعدة في عملية التشخيص السليم، وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويُمكِّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى، سواء التنويم أو الطوارئ أو العمليات أو العيادات الخارجية. ويسمح النظام للطبيب بمتابعة حالة المريض من خارج المستشفى، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.