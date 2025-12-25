"المياه الوطنية" تنجز مشروع الصرف الصحي بأحياء الواحة في جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي، عن اكتمال تنفيذ مشروع الخطوط الرئيسية والفرعية لخدمات الصرف الصحي في أحياء الواحة (1، 2، 3) بمحافظة جدة، بطول تجاوز 7,200 متر، وبتكلفة تجاوزت 26 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة للحد من الأضرار البيئية ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بهدف تحسين جودة الخدمات البيئية، وخدمة أكثر من 44 ألف مستفيد من سكان الأحياء المشمولة.
وأكدت أن المشروع سيسهم في رفع نسبة التغطية بالخدمة في تلك الأحياء، ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير مشاريع البنية التحتية، وتحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشارت الشركة إلى بدء استقبال طلبات إيصال خدمة الصرف الصحي من سكان الأحياء المستفيدة عبر الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، أو الرقم الموحد (8004411110)، أو من خلال قنواتها الرقمية، مع التأكيد على أهمية إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة لضمان اكتمال الطلب.