تعاون بين "الغطاء النباتي" و"جمعية الطائف الخضراء" بمجال حماية البيئة وتنميتها واستدامتها

وتَضَمّنت المذكرةُ مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعددًا من الموضوعات، منها: التعاون وبذل الجهود الممكنة لتعزيز وتطوير التعاون فيما يتعلق بمساهمة الطرفين لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة الطائف، عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية والمشاركة في تحديد المواقع والمناطق الملائمة للتشجير وأنواع الشتلات المناسبة لكل موقع في محافظة الطائف، وإعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، وتزويد الطرف الثاني بالمخططات الخاصة بها، لتقديم الاستشارات الفنية والتعاون في مجال الاستفادة من المياه الرمادية والمعالجة في عمليات الري والتعاون في عقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالغطاء النباتي والحفاظ على استدامته والمشاركة في تنفيذ المبادرات والحملات والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي البيئي بأهمية الغطاء النباتي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في حمايته والمشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الأهداف التنموية ذات العلاقة.