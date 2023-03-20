تعاون بين "الغطاء النباتي" و"جمعية الطائف الخضراء" بمجال حماية البيئة وتنميتها واستدامتها

شَهِدَ وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية "الطائف الخضراء".
مَثّل المركز في التوقيع على المذكرة الرئيسُ التنفيذي الدكتور خالد العبدالقادر؛ فيما مَثّل الجمعية رئيسُ مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور سعد العتيبي.
ويستهدف التعاون بين الجانبين تعزيز التنسيق المشترك في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر في محافظة الطائف، ورفع الوعي البيئي لجميع أطياف المجتمع؛ سعيًا إلى تحقيق الاستدامة البيئية؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة في جمعية الطائف الخضراء، الدكتور سعد العتيبي، أن الجمعية تسعى في ضوء توجيهات ودعم الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية نحو التكامل مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ حيث تسعى الجمعية إلى المساهمة بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبّق أسس ومبادئ المدن الخضراء من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية باتجاهها.
وأضاف "العتيبي": تحتاج محافظة الطائف إلى التفكير والتخطيط، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الاستدامة والمواءمة بين النمو السريع والحفاظ على البيئة، من خلال استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف، من خلال التشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، والحد من المخلفات والهدر الغذائي والتقليل من الانبعاثات.
وتَضَمّنت المذكرةُ مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعددًا من الموضوعات، منها: التعاون وبذل الجهود الممكنة لتعزيز وتطوير التعاون فيما يتعلق بمساهمة الطرفين لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة الطائف، عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية والمشاركة في تحديد المواقع والمناطق الملائمة للتشجير وأنواع الشتلات المناسبة لكل موقع في محافظة الطائف، وإعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، وتزويد الطرف الثاني بالمخططات الخاصة بها، لتقديم الاستشارات الفنية والتعاون في مجال الاستفادة من المياه الرمادية والمعالجة في عمليات الري والتعاون في عقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالغطاء النباتي والحفاظ على استدامته والمشاركة في تنفيذ المبادرات والحملات والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي البيئي بأهمية الغطاء النباتي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في حمايته والمشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الأهداف التنموية ذات العلاقة.