سفير سريلانكا يزور محافظ الهيئة السعودية للتجارة الخارجية

كما أكد السفير استعداد سريلانكا للتعاون مع المملكة العربية السعودية، في تحقيق رؤية 2030، وأخيرًا قدم دعوة إلى وفد تجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية لزيارة سريلانكا في مهمة استقصائية.