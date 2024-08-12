سفير سريلانكا يزور محافظ الهيئة السعودية للتجارة الخارجية

زار سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية عمر لبى أمير أجود، اليوم الإثنين، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية (GAFT) محمد عبدالجبار، في مقر الهيئة بالرياض.
وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وسفير سريلانكا، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات محتملة لتحقيق فوائد متبادلة، في حين أعرب "عبدالجبار" عن دعم الهيئة الكامل لتحقيق هذا الهدف.
واستذكر السفير أمير أجود، الروابط التجارية الدولية القديمة بين سريلانكا والدول العربية، مشيرًا إلى وجود مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.
وقدّم اقتراحًا للتعاون في قطاعات مثل الغذاء والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والضيافة والعقارات والبناء؛ لتعزيز التجارة والاستثمار.
كما أكد السفير استعداد سريلانكا للتعاون مع المملكة العربية السعودية، في تحقيق رؤية 2030، وأخيرًا قدم دعوة إلى وفد تجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية لزيارة سريلانكا في مهمة استقصائية.
شارك في الاجتماع أيضًا نائب محافظ العلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، وكبار المسؤولين في الهيئة، بالإضافة إلى السكرتيرة الأولى للتجارة تاشما فيثاناوسام.