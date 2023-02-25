"جامعة فيصل" تنظم ورشة عن "آليات رصد عملية التصحر" غدًا الأحد

وتأتي هذه الورشة التي تنظمها الجامعة -ممثلة في وحدة حماية البيئة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والأغذية، انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومرتكزاتها التنموية التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام.