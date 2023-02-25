"جامعة فيصل" تنظم ورشة عن "آليات رصد عملية التصحر" غدًا الأحد

تنظم جامعة الملك فيصل -تحت رعاية رئيسها- غدًا الأحد، ورشة عمل بعنوان "آليات رصد عملية التصحر وسبل معالجتها".
وتأتي هذه الورشة التي تنظمها الجامعة -ممثلة في وحدة حماية البيئة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والأغذية، انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومرتكزاتها التنموية التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام.
وأيضًا استنادًا لما تَضَمنته مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بهدف تحسين جودة الحياة، وحماية الأجيال المقبلة.
وتسعى جامعة الملك فيصل، من منطلق مسؤوليتها الوطنية وفي ضوء هويتها المؤسسية، للمساهمة بكل إمكاناتها وخبراتها في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة العربية السعودية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بمخاطر التصحر وتوعية المجتمع بآثاره الضارة على البيئة والمجتمع والاقتصاد، والتعريف بالقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات الحفاظ على الغطاء النباتي، وعرض أهم الطرق والتقنيات وأكثرها تأثيرًا لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى موضوع إدخال أساليب الإدارة المستدامة للأراضي والمياه.
وتتضمن الورشة مجموعة من المحاور المتعلقة بالتصحر وهي: الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والجهود الدولية لمكافحة التصحر، وتقييم الآليات القانونية الدولية الخاصة بمكافحة التصحر؛ في إطار التنمية المستدامة، وحماية الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء، والعلاقة بين تغير المناخ والتصحر.