"صحة القنفذة" تنظم دورة الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية

نفّذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة القنفذة، دورة تدريبية للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والإسعافات الأولية، والتي استهدفت جميع منسوبات مدارس الدرة العالمية بالقنفذة (كادر تعليمي، وإداري، وطالبات).
وتأتي هذه الدورة ضمن المبادرات المجتمعية التي تُقدّمها إدارة التدريب، وتهدف إلى نشر الوعي المتعلق بسبل دعم الحياة، والتدخل الطارئ في بعض الحالات الإسعافية.
وأقيمت الدورة بمقر مركز تطوير المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بصحة القنفذة، والذي يُعد أحد أفضل المراكز المتخصصة في تقديم دورات سبل دعم الحياة على مستوى المملكة، والحاصل على العديد من الاعتمادات في تقديم هذا النوع من التدريب.
وتم أثناء الدورة استعراض مجموعة من الوسائل والتقنيات المستخدمة في التدريب مثل استخدام فن المولاج، الذي يعتبر أحد الوسائل المساعدة في صناعة سيناريو واقعي للمتدرب لبعض الحالات التي تستدعي تدخل إسعافي.
ويضم المركز نخبة من الكوادر الصحية والكفاءات الإدارية المرخصة لتنفيذ مجموعة كبيرة من الدورات الأساسية والمتقدمة للممارسين الصحيين وغيرهم من الراغبين في الحصول على هذا النوع من التدريب.