"صحة القنفذة" تنظم دورة الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية

وأقيمت الدورة بمقر مركز تطوير المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بصحة القنفذة، والذي يُعد أحد أفضل المراكز المتخصصة في تقديم دورات سبل دعم الحياة على مستوى المملكة، والحاصل على العديد من الاعتمادات في تقديم هذا النوع من التدريب.