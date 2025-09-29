جمعية سيل تدشن تطوير بئرها الأول لتعزيز استدامة المياه وجودة الحياة

وأكد عبدالله الغريب خلال التدشين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية المائية للمنطقة، ويعكس حرص الجمعية على تقديم خدمات نوعية تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا في المجتمعات المحلية، مشددًا على استمرار الجمعية في تطوير مبادراتها وفق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة.