جمعية سيل تدشن تطوير بئرها الأول لتعزيز استدامة المياه وجودة الحياة

في خطوة نوعية تعكس التزامها بالخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، دشّنت جمعية سيل "ماء ونماء" مشروع تطوير وتأهيل بئر سيل الأول في مركز العجلية – حي المعياز، بحضور أعيان الحي والرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن راشد الغريب.
ويأتي المشروع ضمن جهود الجمعية المتواصلة لرفع كفاءة البئر وتحديث شبكته ومحتوياته لتوصيل المياه إلى المنازل، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين جودة الحياة في المراكز والهجر التي تواجه تحديات في الحصول على المياه النقية.
وأكد عبدالله الغريب خلال التدشين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية المائية للمنطقة، ويعكس حرص الجمعية على تقديم خدمات نوعية تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا في المجتمعات المحلية، مشددًا على استمرار الجمعية في تطوير مبادراتها وفق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة.
ويجسد المشروع اهتمام الجمعية بتحسين كفاءة مصادر المياه الحالية وضمان استمرارها في خدمة الأهالي، بما يعزز التنمية المحلية ويترجم شعار الجمعية "ماء ونماء" إلى واقع ملموس يخدم الإنسان والطبيعة معًا.