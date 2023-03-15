محافظ الزلفي يُدشِّن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"

دشَّن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي أسبوع البيئة لعام 2023م تحت شعار "بيئتك تعرفك"، بحضور المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالمحسن بن أحمد السلمان، وعدد من القيادات الحكومية والأمنية، وذلك بمقر مكتب الوزارة.
وافتتح محافظ الزلفي المعرض البيئي التفاعلي، وتجوّل داخل أجنحته مستمعًا لشرح وافٍ عن محتوياته والخدمات التي يقدمها لزواره من مشرف المعرض عبدالله الهزاني.
بدوره، أشار مدير مكتب وزارة البيئة عبدالمحسن أحمد السلمان خلال كلمته التي ألقاها بحفل التدشين إلى منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادراتها التي تستهدف من خلالها تحقيق أهم مستهدفات التحول الوطني، ورفع كفاءة الخدمات، والمحافظة على البيئة، وابتكار الحلول لتعزيز تنمية البيئة، والمحافظة عليها، واستدامتها. وتناول البرامج والمبادرات التي ينفذها المكتب خلال أسبوع البيئة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والجمعيات البيئية والكيانات الاستثمارية.
بعد ذلك سلَّم محافظ الزلفي جائزة الشخصية البيئية لهذا العام للفائز محمد بن حمد البدر، كما سلَّم جائزة أصغر ناشط بيئي متفاعل مع أنشطة مكتب الوزارة بالمحافظة الطالب فراس بن خالد الرومي.
وكرَّم محافظ الزلفي القطاعات الحكومية المساندة، والقطاعات الأكاديمية والتعليمية، والجمعيات البيئية المشاركة، والأفراد.