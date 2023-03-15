محافظ الزلفي يُدشِّن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"

بدوره، أشار مدير مكتب وزارة البيئة عبدالمحسن أحمد السلمان خلال كلمته التي ألقاها بحفل التدشين إلى منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادراتها التي تستهدف من خلالها تحقيق أهم مستهدفات التحول الوطني، ورفع كفاءة الخدمات، والمحافظة على البيئة، وابتكار الحلول لتعزيز تنمية البيئة، والمحافظة عليها، واستدامتها. وتناول البرامج والمبادرات التي ينفذها المكتب خلال أسبوع البيئة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والجمعيات البيئية والكيانات الاستثمارية.