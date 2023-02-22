"اليوسف": ذكرى التأسيس تحكي بطولات وملاحم لرجال نذروا أرواحهم للوطن

وأضاف: التاريخ يروي قصصًا خُلدت لنتباهى بها ونفخر بهذا الوطن الكبير الذي لديه العديد من الخصائص التي ميّزته عن غيره، ما يُميز هذا اليوم التليد أن هذا الاحتفال ليس للسعوديين فقط وإنما لكل من سكن وعمل وقدّم لهذا الوطن في أي مجال، فنحن شعب يتميز بأنه متعايش مع كل المجتمعات، لذا نشاهد الألفة مع جميع الجنسيات تعمل معنا بكل تفانٍ وإخلاص، وتحرص على نمو هذه الأرض التي بفضل الله ثم بقيادتها الحكمية ارتقت وأصبحت في مصافّ الدول العظمى عبر العديد من الإنجازات في كل المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والاجتماعية، كل يوم نصبح على إنجاز جديد، وعلى ابتكار يميز هذا الوطن وشعبه العظيم.