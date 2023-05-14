"بيئة مكة" تُنظِّم ورشة تدريبية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية

وأكد أحمد القشاع مدير مزارع مشكاة أن أهداف الورشة تدور حول إنتاج محاصيل زراعية خالية من الملوثات، وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية والاستهلاك المحلي الآمن، وذلك باستخدام الاتجاهات الحديثة الواعدة في مكافحة الآفات كبدائل آمنة وفعّالة للمبيدات الكيميائية؛ للحفاظ على صحة الإنسان والنظام البيئي، وتوضيح دور وقاية النباتات في التنمية البشرية، وبناء القدرات، وتحسين مستوي دخل المزارع، وزيادة الإنتاج.