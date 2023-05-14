"بيئة مكة" تُنظِّم ورشة تدريبية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية

نظَّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "صحة النبات وجودة الحياة"؛ بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية، بالتعاون مع "مزارع مشكاة للزراعة التقنية". واستهدفت الورشة عددًا من طلاب كلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز، وبعض المزارعين بالمنطقة.
فيما دشن الورشة التدريبية نيابة عن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة معيض بن رجا الله السلمي، بحضور مدير إدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي، ورئيس قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة حسين كمال فلمبان، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني.
وأكد أحمد القشاع مدير مزارع مشكاة أن أهداف الورشة تدور حول إنتاج محاصيل زراعية خالية من الملوثات، وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية والاستهلاك المحلي الآمن، وذلك باستخدام الاتجاهات الحديثة الواعدة في مكافحة الآفات كبدائل آمنة وفعّالة للمبيدات الكيميائية؛ للحفاظ على صحة الإنسان والنظام البيئي، وتوضيح دور وقاية النباتات في التنمية البشرية، وبناء القدرات، وتحسين مستوي دخل المزارع، وزيادة الإنتاج.
وأوضح "القشاع" أن الورشة أُقيمت في مشروع زراعي عالي التقنية، يُطبِّق أعلى معايير الزراعة المائية والمستدامة بأحدث التقنيات في البيوت المحمية لمنتجات تسعى إلى أن تكون فائقة الجودة.
وأعلن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفعالية شاركت فيها (إدارة الزراعة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكتب الوزارة بمحافظة الجموم)؛ بمناسبة اليوم الدولي لصحة النبات 2023.
وأكد أن الندوة تهدف إلى توعية المزارعين والمهتمين وجميع فئات المجتمع بالصحة النباتية، وأهمية وقاية النباتات من الآفات، وتمكين الإدارة المستدامة للآفات، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، وتشجيع البحوث والابتكارات في مجال الصحة النباتية، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وجودة الحياة والنمو الاقتصادي.
وقال "الخليف" إن الوزارة تدعو الجميع إلى رفع مستوى الوعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة نباتاتنا، والمساعدة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي.. مؤكدًا أهمية تقديم الاستشارات الفنية، ونقل المعرفة والتوعية والتثقيف حول تشخيص الآفات والأمراض النباتية، وسبل الوقاية منها، والمكافحة لاستدامة ونمو القطاع الزراعي.
وشدَّد "الخليف" على أن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء آمن وخالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية والمنتجات المعدلة وراثيًّا، وتوفير منتجات موثوقة وآمنة وصحية، وبجودة عالية.