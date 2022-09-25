شاهد.. بلدية روضة سدير تحتفل باليوم الوطني الـ92.. مسيرة ومسرح الطفل وعرضة وهدايا

احتفلت بلدية روضة سدير باليوم الوطني الـ92 من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات المتنوعة في البلدة القديمة، كما زينت الشوارع والميادين بالأعلام والإضاءة الخضراء.
وفي التفاصيل، نفَّذت بلدية روضة سدير عددًا من الفعاليات في الديرة القديمة بروضة سدير "الحزم"، ووزعت الهدايا في ركن البلدية، ونفَّذت مسرح الطفل، كما شاركت في استعراض الخيول، وفي العرضة السعودية مع شباب الحزم، إضافة إلى توزيع الهدايا على المواطنين في الشوارع والميادين.
من جانبه، هنأ مسفر محمد القحطاني، رئيس بلدية روضة سدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني وما واكبه من تطورات ونهضة تنموية للوطن في المجالات كافة.
وقال: "الاحتفال باليوم الوطني يعد يومًا تاريخيًّا، يشعر فيه المرء بالاعتزاز والافتخار لما يحمله من مضامين ومعانٍ تجسد ما قدمه جيل الآباء من تضحيات من أجل أن نعيش هذه النهضة التي نفاخر بها العالم، وتحققت في فترة وجيزة من الزمن".
وأضاف: "هي فعلاً حقبة زمنية مليئة بالعطاءات العظيمة، وتُعد إنجازات إنسانية وحضارية وتنموية، رسم خارطتها الملك المؤسس، وأكملها من بعده أبناؤه البررة نحو الرفعة والمجد، وبناء المواطن السعودي، الذي يحلق اليوم في سماء العالمية مزاحمًا دول العالم الأول نحو الريادة والتفوق والمكانة التي يستحقها".