شاهد.. بلدية روضة سدير تحتفل باليوم الوطني الـ92.. مسيرة ومسرح الطفل وعرضة وهدايا

وفي التفاصيل، نفَّذت بلدية روضة سدير عددًا من الفعاليات في الديرة القديمة بروضة سدير "الحزم"، ووزعت الهدايا في ركن البلدية، ونفَّذت مسرح الطفل، كما شاركت في استعراض الخيول، وفي العرضة السعودية مع شباب الحزم، إضافة إلى توزيع الهدايا على المواطنين في الشوارع والميادين.