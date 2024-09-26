محافظ الخرج يستقبل مدير التعليم وعددًا من المعلمين والطلاب بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

استقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، في مكتبه اليوم الخميس مدير تعليم محافظة الخرج عبدالله بن عاقل الزايدي يرافقه المشرف العام على "مدارس نكون" فيصل بن حسين وعدد من المعلمين وطلاب وطالبات.
وفي التفاصيل، رفع مدير التعليم التهاني والتبريكات للأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.
وتحدث مدير التعليم عن الدور الذي قدمته إدارة التعليم تجاه هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا من خلال المسابقات والفعاليّات والمعارض والأنشطة الطلابية في مدارس المحافظة للبنين والبنات وإدارة التعليم.
واستمع المحافظ لمشاركة عدد من الطلاب والطالبات، الذين عبّروا عن حبهم العميق للوطن وما يمثله اليوم الوطني من معاني الولاء والانتماء، مثمنًا الجهود التي يبذلها قطاع التعليم في تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب والطالبات.