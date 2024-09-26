محافظ الخرج يستقبل مدير التعليم وعددًا من المعلمين والطلاب بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

استقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، في مكتبه اليوم الخميس مدير تعليم محافظة الخرج عبدالله بن عاقل الزايدي يرافقه المشرف العام على "مدارس نكون" فيصل بن حسين وعدد من المعلمين وطلاب وطالبات.