ثلاثة فائزين من طلبة تعليم صبيا في مشروع ريادة الأعمال على مستوى المملكة

يذكر أن برنامج "ريادي" يأتي ضمن مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام ويهدف إلى تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، وتوفير البيئة التنافسية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل، إلى جانب دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.