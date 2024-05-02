ثلاثة فائزين من طلبة تعليم صبيا في مشروع ريادة الأعمال على مستوى المملكة

فاز ثلاثة طلاب وطالبات من إدارة تعليم صبيا في برنامج ريادة الأعمال "ريادي"، على مستوى الوزارة.
وفي التفاصيل فقد حصل الطالب طلال المالكي من ثانوية عثوان على المستوى الذهبي، وحصل إلياس المالكي من متوسطة القعقاع على المستوى الفضي، وفازت الطالبة لجين الفيفي من متوسطة العدوين بالمستوى البرونزي.
وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي الفائزين في هذا البرنامج الذي يكسب الطلبة المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، ويبني شخصية الطالب ويعزز ثقته بنفسه، ويحفز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة. وقدم المسملي شكره لأولياء الأمور والمدارس ومكاتب التعليم على دعمهم وتشجيعهم للطلاب والطالبات، سائلاً للجميع التوفيق والسداد.
وكانت وزارة التعليم أعلنت نتائج المسابقة بعد أن اختتمت التصفيات النهائية التي استضافتها الإدارة العامة لتعليم الباحة بمقر بيت الطالب؛ بمشاركة 64 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، و40 منسقاً ومنسقة يمثلون 40 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة.
يذكر أن برنامج "ريادي" يأتي ضمن مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام ويهدف إلى تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، وتوفير البيئة التنافسية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل، إلى جانب دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.