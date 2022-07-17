رئيس "حركية" يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم حج عام 1443هـ

وقال "المطوع": إن الجهود الكبيرة التي قدمتها الحكومة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، خلال موسم الحج، تؤكد نهج هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وسار أبناؤه البررة من بعده على نهجه، من خلال ما تقدّمه الحكومة الرشيدة من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.