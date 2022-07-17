رئيس "حركية" يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم حج عام 1443هـ

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع، اليوم الأحد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.
وقال "المطوع": إن الجهود الكبيرة التي قدمتها الحكومة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، خلال موسم الحج، تؤكد نهج هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وسار أبناؤه البررة من بعده على نهجه، من خلال ما تقدّمه الحكومة الرشيدة من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.
ونوه إلى الدور التكاملي بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات المعنية وتضافر الجهود وفق عمل مؤسسي منظم لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة؛ مما انعكس أثره على تأدية الحجاج لنسكهم منذ وصولهم من بلدانهم، مرورًا بالمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم البيت الحرام بانسيابية تامة.
وأشاد بالمبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لحج الأشخاص ذوي الإعاقة من كل مناطق المملكة، وإتاحة الفرصة لجمعية "حركية" للكبار بالمشاركة الفاعلة في موسم هذا العام، والعمل معها وفق إجراءات ميسرة لخدمة المستفيدين من خلال توفير سكن مناسب ومهيّأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك توفير كافة الخدمات الصحية والإعاشة.
وسأل "المطوع" الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، ويحفظ حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويتقبّل من الجميع صالح الأعمال.