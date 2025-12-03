ختام مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" في مكة بمشاركة 32 ألف طالب وطالبة وتكريم ذوي الإعاقة

وأكد الغنام أن المهرجان قدم 108 عروض مرئية، و33 ورشة تدريبية، و19 ندوة، و128 برنامجًا مسرحيًا، وفعاليات متنوعة شملت مسرحيات، أوبريتات، مرسمًا حرًا، مسابقات، ألعابًا تعليمية، استفاد منها أكثر من 11,000 زائر.