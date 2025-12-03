ختام مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" في مكة بمشاركة 32 ألف طالب وطالبة وتكريم ذوي الإعاقة

اختتمت إدارة تعليم مكة بالشراكة مع جامعة أم القرى وواحة الملك سلمان للعلوم، فعاليات مهرجان "الرياضيات لغة العلوم"، وسط حضور لافت تجاوز 32 ألف طالب وطالبة يمثلون 465 مدرسة، إلى جانب أكثر من 1300 زائر من جامعة أم القرى، وبدعم من الجهات التعليمية والفرق التطوعية.
رعاية وشراكة واسعة
شهد الحفل الختامي حضور كل من المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، ورئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي آل مذهب، ومدير عام تعليم مكة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام.
وأكد الغنام أن المهرجان قدم 108 عروض مرئية، و33 ورشة تدريبية، و19 ندوة، و128 برنامجًا مسرحيًا، وفعاليات متنوعة شملت مسرحيات، أوبريتات، مرسمًا حرًا، مسابقات، ألعابًا تعليمية، استفاد منها أكثر من 11,000 زائر.
إبراز مواهب ذوي الإعاقة
وشاركت إدارة التعليم في مكة - ممثلة في قسم التربية الخاصة - بأركان تثقيفية سلطت الضوء على برامج طلاب ذوي الإعاقة، تضمنت ركن المسار الرياضي والمرسم الحر، حيث قدّم الطلاب والطالبات أنشطة فنية وتوعوية نالت إعجاب الزوار، ضمن جهود دمجهم وتمكينهم علميًا وإبداعيًا.
أهداف المهرجان
ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة الرياضيات كلغة للعلوم والتقنية، وتحفيز الطلاب نحو الابتكار ومهارات المستقبل، من خلال المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات، الداعمة لرؤية المملكة 2030.
عروض متميزة
وتضمّن الحفل الختامي مسرحية "الخوارزمي"، ومبادرة "المدينة الذكية" لطالبات مدرسة صفية بنت حيي الثانوية، ومشروع "الإخلاء الآمن"، وأوبريت "التفوق – رياض المبدعين"، وعرضًا مرئيًا حول قصة واحة الملك سلمان للعلوم ودورها في تعزيز الثقافة العلمية لدى النشء.
وأكد د. محمد آل مردف، مدير التواصل المؤسسي بواحة الملك سلمان، أن المهرجان حصد تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، وشكّل منصة محفزة للعلوم والابتكار، مشددًا على استمرار التزام الواحة بدعم المبادرات العلمية في إطار مستهدفات رؤية 2030.