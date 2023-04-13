بلدية الحريق تؤمن 1500 وجبة لتفطير الصائمين وتدعم المواقع بالإنترنت مجانًا

نوّه رئيس بلدية محافظة الحريق، فهد الدميخي بجهود القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات ورجال الأعمال والإعلاميين والمتطوعين بالمحافظة الذين ساهموا في إنجاح وتنظيم ودعم مبادرة إفطار الصائمين.
وأوضح الدميخي أن البلدية ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية أقامت مائدة الإفطار الجماعي وتأمين 1500 وجبة بشراكات مجتمعية بمحافظة الحريق، مما كان لهذه المناسبة الأثر الطيب في نفوس الحاضرين والمشاركين.
من جانب آخر وضمن برامج وأنشطة البلدية أنهت البلدية تركيب كراسٍ ذكية مزوده بخدمة الإنترنت المجاني ومنصات لشحن الهواتف الذكية في عدد من الحدائق والمتنزهات العامة لمواكبة التطور التقني، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة جاذبة لأهالي المحافظة في الأماكن العامة.