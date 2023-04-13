بلدية الحريق تؤمن 1500 وجبة لتفطير الصائمين وتدعم المواقع بالإنترنت مجانًا

من جانب آخر وضمن برامج وأنشطة البلدية أنهت ‫البلدية تركيب كراسٍ ذكية مزوده بخدمة الإنترنت المجاني ومنصات لشحن الهواتف الذكية في عدد من الحدائق والمتنزهات العامة لمواكبة التطور التقني، بهدف تحسين ‫جودة الحياة وتوفير بيئة جاذبة لأهالي المحافظة في الأماكن العامة.