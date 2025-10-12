أمين الطائف: تشغيل جسر النسيم وبدء المرحلة الأخيرة من استكمال النفق لتحسين انسيابية الحركة

وأكد "الزايدي" في بيان لـ"سبق"، أن الجسر تم تشغيله بنجاح ويستقبل حاليًا حركة مرورية كثيفة من مختلف المحاور، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على استكمال أعمال نفق الاستدارة ضمن المشروع، وأن التنفيذ يتم وفق مراحل متتابعة دون أي توقف، وكل مرحلة تتم وفق تكاليف معتمدة مسبقًا، ولا يوجد تأخير في التنفيذ.