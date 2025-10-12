أمين الطائف: تشغيل جسر النسيم وبدء المرحلة الأخيرة من استكمال النفق لتحسين انسيابية الحركة

نوه أمين محافظة الطائف، المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي، بالدعم الكبير الذي يقدمه وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، للمشاريع التنموية والتطويرية بالمحافظة، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة للطائف، وتدشينه عددًا من المشاريع الحيوية، من أبرزها مشروع جسر النسيم عند تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد.
وأكد "الزايدي" في بيان لـ"سبق"، أن الجسر تم تشغيله بنجاح ويستقبل حاليًا حركة مرورية كثيفة من مختلف المحاور، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على استكمال أعمال نفق الاستدارة ضمن المشروع، وأن التنفيذ يتم وفق مراحل متتابعة دون أي توقف، وكل مرحلة تتم وفق تكاليف معتمدة مسبقًا، ولا يوجد تأخير في التنفيذ.
وأشار إلى أن جسر النسيم ساهم فور تشغيله في استيعاب الحركة المرورية النشطة عند هذا التقاطع الحيوي، لكونه من المشاريع الإستراتيجية الرامية لتحسين كفاءة شبكة الطرق في الطائف، موضحًا أن المشروع دخل فعليًا في المرحلة الأخيرة من تنفيذ النفق، حيث بدأت أعمال الحفر والتمهيد بقيادة فرق العمل والمعدات في الموقع.