بمليون وجبة.. "رعاية السجناء بمكة" تطلق برنامج "ثلاثية الجود" في رمضان

وتهدف اللجنة إلى المشاركة في تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء وأسرهم و المفرج عنهم وأسرهم بما يحول دون عودتهم إلى الجريمة و المساهمة في إجراء الدراسات العلمية المتخصصة التي تهتم بشؤون النزلاء والمفرج عنهم ورعاية أسرهم.