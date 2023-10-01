"القلب السعودية" تُنظِّم فعالية بمناسبة "يوم القلب العالمي"

نظَّمت جمعية القلب السعودية اليوم الأحد عددًا من الفعاليات والمناشط؛ بمناسبة يوم القلب العالمي.
جاء ذلك للتعريف بما تحتويه تلك المناسبة من أهداف سامية، تعود على المجتمع والفرد بالصحة والعافية، وزيادة الوعي والمعرفة.
وتم تمكين الجمعية من تنفيذ أنشطتها في المواقع ذات الكثافة العالية من الأفراد؛ للوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع، وتسخير الإمكانيات من أدوات طبية وكوادر بشرية لفحص وتوجيه وإرشاد الزائر للعادات الواجب اتباعها؛ للمحافظة على قلب سليم وخالٍ من الأمراض والعلل.
وخصصت الجمعية في كل محفل عشرة أجنحة، تنوعت خدماتها بين الكشف الطبي للزائر والإرشاد والتثقيف، علاوة إلى إهداء الكتيبات والمطويات ذات المحتوى الثري والمفيد.
وقال رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور وليد الحبيب: إن مخرجات هذه المحافل ستساهم في خلق مجاميع من المواطنين والمقيمين الأصحاء، وارتفاع الوعي والمعرفة عن القلب، وسبل حمايته والوقاية من أمراضه.
وأشار "الحبيب" إلى أنه روعي بتلك الفعاليات إشراك مختلف الممارسين الصحيين ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة، مبينًا أن الجمعية انطلقت رسالتها للخدمة المجتمعية من محاور الرؤية النبيلة 2030، التي لم تقتصر مخرجاتها الإيجابية على الفرد فقط، بل امتدت للأسرة والمجتمع.
يُذكر أن عدد المستفيدين من هذه الفعاليات تجاوز الخمسمائة زائر وزائرة.