"القلب السعودية" تُنظِّم فعالية بمناسبة "يوم القلب العالمي"

وأشار "الحبيب" إلى أنه روعي بتلك الفعاليات إشراك مختلف الممارسين الصحيين ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة، مبينًا أن الجمعية انطلقت رسالتها للخدمة المجتمعية من محاور الرؤية النبيلة 2030، التي لم تقتصر مخرجاتها الإيجابية على الفرد فقط، بل امتدت للأسرة والمجتمع.