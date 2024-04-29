جمعية المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر

واستعرض فايز الحربي، المشرف المالي للجمعية، التقرير المالي وتقرير المحاسب القانوني للعام 2023م، مشيرًا إلى أن نسبة المصروفات على الأنشطة بلغت 92.3 % من إجمالي المصروفات، فيما بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 7.7 % فقط. كما أن نسبة المحقق من مستهدف الإيرادات بالموازنة التقديرية للعام 2023 هي 54 %، ونسبة المحقق من مستهدف المصروفات بالموازنة التقديرية للعام 2023 هي 87 %، كما بلغت زيادة الإيرادات عن الفترة نفسها من العام الماضي 52.4 % وزيادة المصروفات عن الفترة نفسها من العام الماضي 14.8 %، كما استعرض الموازنة التقديرية للعام 2024م.