اتفاق رسمي-مجتمعي ثلاثي لـ"تخفيف أعباء الأسر المزالة منازلهم في جدة"

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك ثلاثية الأطراف لمدة سنة واحدة مع جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة حسن عباس شربتلي لتنمية المجتمع؛ بهدف إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية المشتركة، ضمن إطار التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية، وتفعيل التواصل الاجتماعي، وتمكين المؤسسات الأهلية وغير الربحية والشركات والجمعيات من خدمة المجتمع، وتحقيق أهدافها التنموية.