اتفاق رسمي-مجتمعي ثلاثي لـ"تخفيف أعباء الأسر المزالة منازلهم في جدة"

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك ثلاثية الأطراف لمدة سنة واحدة مع جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة حسن عباس شربتلي لتنمية المجتمع؛ بهدف إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية المشتركة، ضمن إطار التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية، وتفعيل التواصل الاجتماعي، وتمكين المؤسسات الأهلية وغير الربحية والشركات والجمعيات من خدمة المجتمع، وتحقيق أهدافها التنموية.
ومثّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في توقيع الاتفاقية التي تم إبرامها في جدة، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رشيد بن رقوش، فيما مثّل جمعية نماء الأهلية المدير العام فيصل بن عبدالرحمن الحميد، كما مثّل مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع المشرف العام عبداللطيف بن عبدالله النقلي.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة بتوزيع (45) جهازاً كهربائياً، على الأسر الأشد حاجة ضمن المستفيدين المعتمدين والمسجلين رسميا في الجمعية، وفي فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بناء على تبرع من مؤسسة حسن عباس شربتلي للمساهمة في تخفيف العبء على الأسر المزالة منازلهم بمدينة جدة، ضمن مبادرات المؤسسة المجتمعية المتوجه إلى مجتمع محافظة جدة.
وتضمنت الاتفاقية تعاون الأطراف كافة في تنفيذ هذه المبادرة، وتمكين المتطوعين من الجنسين لتحقيق هدف الوصول إلى مليون متطوع ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية السعودية 2030م.
ويقوم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة حسب الإمكانيات المتاحة لديها في حدود الأنظمة والتعليمات واللوائح المنظمة لهذه المبادرات.
وتأتي هذه الاتفاقية الثلاثية ضمن حرص الأطراف كافة على تفعيل أدوارها في مجال المسؤولية المجتمعية النابعة من القيم الدينية في المملكة العربية السعودية والمشاركة في المبادرات والفعاليات الاجتماعية التي تقدم لساكني وزوار مدينة جدة، وتفعيل التواصل الاجتماعي والأنشطة الاجتماعية المشتركة بينهم، لتقديم نموذج حضاري في البرامج الاجتماعية التنموية.