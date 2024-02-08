شاهد.. "العون" الخيرية بالطائف بوقف وهوية جديدة خلال احتفال 2023

ودعا "الشهراني" اللهَ العلي القدير، أن يحفظ هذه البلاد العزيزة في ظلّ قيادة خادمِ الحرمين الشريفين، وسمو وليِّ عهده الأمين، حفظهما الله، وأن تستمرّ جهود التنمية المتلاحقة والشاملة التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويديم على البلاد الرفعة والرخاء والازدهار.