شاهد.. "العون" الخيرية بالطائف بوقف وهوية جديدة خلال احتفال 2023

نظمت جمعية "العون" الخيرية بالطائف، اليوم الخميس، حفلها الختامي السنوي، بحضور رؤساء الجهات الحكومية ورئيس وأعضاء وموظفي الجمعية، وعدد من المؤسسات المانحة والداعمة لمشروعاتها.
بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد الشهراني، أشاد فيها بدور الجمعية والشراكة المتميّزة التي أسهمت في تقديم مشروعات وبرامج نوعية للمستفيدين.
بعد ذلك تمّ عرض "فيديو" لأبرز أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2023م، وتكريم الأعضاء السابقين والرعاة والجهات الحكومية.
ودشن رئيس مجلس إدارة "العون" الدكتور خالد الشهراني، برامج الذكاء الاصطناعي، وقناة "العون" بالـ"واتس آب" في إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالجمعية.
كما دشّن الوقف الأول للجمعية الذي يقع بشارع الستين بالطائف، ويحتوي على مكاتب إدارية، وكذلك فرص استثمارية تم طرحها أمام رجال الأعمال.
وتمّ إطلاق الهوية البصرية لجمعية "العون" والشعار الجديد لها تزامنًا مع تدشين وقفها الأول.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد الشهراني: إن تدشين وقف "العون" الأول، سيكون داعمًا لتطوير مشروعات البنى التحتية للمدن؛ ومنها مدينة الطائف مع إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة.
وأضاف: أن الجمعية ستعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.
ودعا "الشهراني" اللهَ العلي القدير، أن يحفظ هذه البلاد العزيزة في ظلّ قيادة خادمِ الحرمين الشريفين، وسمو وليِّ عهده الأمين، حفظهما الله، وأن تستمرّ جهود التنمية المتلاحقة والشاملة التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويديم على البلاد الرفعة والرخاء والازدهار.