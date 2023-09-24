هنأ القيادة والشعب باليوم الوطني.. رئيس بلدية المجاردة: سنتابع السّير بما بدأه ملوكنا وأجدادنا

قال رئيس بلدية محافظة المجاردة، أحمد عامر العربي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 "نحلم ونحقق" بهمّة أبناء المملكة العربيّة السّعودية، سنتابع السّير بما بدأ فيه ملوكنا وأجدادنا ببناء المملكة والرّقيّ بها ودفعها في سماء المجد، فها هي اليوم تصل لعامها الـ93 متوحّدة متماسكة شامخة ضد الأعداء، نفتخر بوطننا ونحبّه على الدّوام.