هنأ القيادة والشعب باليوم الوطني.. رئيس بلدية المجاردة: سنتابع السّير بما بدأه ملوكنا وأجدادنا

قال رئيس بلدية محافظة المجاردة، أحمد عامر العربي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 "نحلم ونحقق" بهمّة أبناء المملكة العربيّة السّعودية، سنتابع السّير بما بدأ فيه ملوكنا وأجدادنا ببناء المملكة والرّقيّ بها ودفعها في سماء المجد، فها هي اليوم تصل لعامها الـ93 متوحّدة متماسكة شامخة ضد الأعداء، نفتخر بوطننا ونحبّه على الدّوام.
وأضاف العربي: "بهذه المناسبة العظيمة يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وكافة الشعب السعودي الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.