"قيادات التعليم" يتفقدون واقع العملية التعليمية بالطائف ويشاركون بورشة العمل الوزارية

وقف عدد من القيادات التعليمية بوزارة التعليم، في مقدمتهم وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن الخرمي، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس سعد الغامدي، وأمين التعليم حمد الوهيبي، والمدير العام للإشراف التربوي الدكتور فهد السحيمي، على واقع العملية التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وذلك من خلال الزيارة الميدانية لمكتب التعليم بالشمال، ومدرسة ثانوية الحرمين، ومدرسة ثانوية هوازن، فيما شاركت القيادات الوزارية بعد ذلك في ورشة عمل "مواءمة المؤشرات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للتعليم العام مع الإدارات التعليمية العامة (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف)".
واستهلت القيادات التعليمية بالوزارة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، جولتهم الميدانية في البداية لمدرسة ثانوية الحرمين، واطلعوا من خلالها على الممارسات التعليمية داخل المدرسة في الفصول الدراسية، والجهود المبذولة في خدمة الطلاب؛ لإعدادهم في المنافسات العالمية.
واستعرض مدير المدرسة نسبة الاعتماد المدرسي في التقويم الذاتي، ومؤشرات وخطط الانضباط المدرسي لتحسين نواتج التعلم، وخطة التطوير والتحسين لبرنامج التقويم الذاتي، ومؤشر نتائج القدرات والتحصيلي.
كما تم الوقوف بعد ذلك على مدرسة ثانوية هوازن، واطلع الفريق الزائر على تقرير قياس التجميعي في المدرسة. واستمع الفريق من مدير المدرسة على جهودهم في تحفيز الطلاب للمشاركة في الدورات التطويرية التي تساعدهم على رفع جودة الأداء في اختبارات القدرات العامة والتحصيلي، إضافة إلى الاطلاع على تقرير المدرسة في تحسين الأداء، وتحسين نواتج التعلم.
فيما تابعت القيادات التعليمية بالوزارة آلية تفعيل مبادرات تعليم الطائف في المدرستين باعتبارها نموذجًا حيًّا لبقية المدارس، منها مبادرة قادر لتطوير معارف ومهارات الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية، ومبادرة إجادة لتقديم الدعم للمدارس الأولى بالرعاية في جميع المجالات الفنية والإدارية، ومبادرة أداء لتطوير أداء مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات المواكبة لرؤية السعودية 2030، وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم.
في غضون ذلك تم الاطلاع على خطة مكتب التعليم بشمال الطائف لتطبيق النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة.
وناقشت الورشة، بمشاركة الإدارات المعنية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف)، عروضها ومبادراتها النوعية التي تهم الطالب في المقام الأول في ظل تمكين المدرسة، التي ستسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتطويره، إضافة إلى إثراء المنظومة التعليمية بشكل عام.
هذا، وقد رحب المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمشاركين في الورشة، آملاً أن تحقق الورشة أهدافها، ضمن اهتمامات الوزارة، التي تضم عددًا من القيادات التعليمية بوزارة التعليم وإدارات التعليم، مقدمًا شكره وتقديره لوزير التعليم على اختيار تعليم الطائف لإقامة هذه الورشة، كما قدم شكره للزملاء والزميلات في تعليم الطائف على التنظيم والإعداد والجهود لاستضافة الورشة، وما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال الورشة.