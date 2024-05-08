"قيادات التعليم" يتفقدون واقع العملية التعليمية بالطائف ويشاركون بورشة العمل الوزارية

هذا، وقد رحب المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمشاركين في الورشة، آملاً أن تحقق الورشة أهدافها، ضمن اهتمامات الوزارة، التي تضم عددًا من القيادات التعليمية بوزارة التعليم وإدارات التعليم، مقدمًا شكره وتقديره لوزير التعليم على اختيار تعليم الطائف لإقامة هذه الورشة، كما قدم شكره للزملاء والزميلات في تعليم الطائف على التنظيم والإعداد والجهود لاستضافة الورشة، وما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال الورشة.