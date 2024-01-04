"ابن معمر" يترأس المجلس المحلي ويستعرض تشغيل وتأهيل المدينة الصناعية بالقويعية

ترأس محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أمس الأربعاء، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي في دورته السابعة للعام 1445هـ، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن المقرن وأعضاء المجلس ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
واستعرض "ابن معمر" خلال الاجتماع توصيات الجلسة السابقة، وما تم حيال تلك التوصيات من إجراءات.
كما ناقش الاجتماع جدول الأعمال والموضوعات التي تهم المحافظة وتخدم المواطنين، ومنها احتياج المحافظة لأقسام الكليات الجامعية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وتشغيل وتأهيل المدينة الصناعية بالمحافظة، وعرض ملخص أعمال مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقويعية خلال عام 2023م.