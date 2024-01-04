"ابن معمر" يترأس المجلس المحلي ويستعرض تشغيل وتأهيل المدينة الصناعية بالقويعية

ترأس محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أمس الأربعاء، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي في دورته السابعة للعام 1445هـ، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن المقرن وأعضاء المجلس ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة.