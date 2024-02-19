مناطق

انطلاق فعاليات المنتدى التجاري 2024 برعاية أمير الشرقية

يبحث انعكاسات النمو المطرد في قطاع الأعمال التجارية
انطلاق فعاليات المنتدى التجاري 2024 برعاية أمير الشرقية

افتتح وكيل إمارة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، نيابة عن أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، المنتدى التجاري 2024م "مستقبل الأعمال".

وتنظم فعاليات الملتقى، غرفة الشرقية، لبَحثَ حالة النمو المطرد في قطاع الأعمال التجارية وانعكاساته على مسارات القطاع المستقبلية.

وشهد المنتدى حضورًا كبيرًا من مسؤولين حكوميين، ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال القطاع التجاري.

وخلال جولته بالمعرض كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الشركات والمؤسسات الراعية للمنتدى والمتحدثين ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني.

وكيل إمارة الشرقية
المنتدى التجاري 2024
تركي بن عبدالله التميمي
مستقبل الأعمال

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org