انطلاق فعاليات المنتدى التجاري 2024 برعاية أمير الشرقية

افتتح وكيل إمارة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، نيابة عن أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، المنتدى التجاري 2024م "مستقبل الأعمال".