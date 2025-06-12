7 جوائز تميُّز لمكاتب شؤون الحجاج في حفل "لبيتم" الختامي

وهنّأ بندقجي مكتب شؤون حجاج ماليزيا بالجائزة الماسية، مشيدًا بأدائهم النموذجي، كما عبّر عن اعتزازه بالحفاظ المتواصل لمكتب الصين على الجائزة الذهبية للعام الثاني، وفوز مكتب جنوب أفريقيا بجائزتين في فئتين مختلفتين، مؤكدًا أن هذه النتائج ثمرة التنسيق الفعّال والجهود المستمرة.