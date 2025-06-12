7 جوائز تميُّز لمكاتب شؤون الحجاج في حفل "لبيتم" الختامي

كرّم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نخبة من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج، خلال الحفل السنوي الختامي لموسم حج 1446هـ، الذي أُقيم تحت شعار "مسك الختام"، بمنحهم جوائز "لبيتم" التي أطلقتها الوزارة تكريمًا للنماذج المتميزة في الأداء المؤسسي والتزام الجودة في خدمة ضيوف الرحمن.
وشهد الحفل تتويج عدد من المكاتب بجوائز مختلفة؛ حيث نالت ماليزيا الجائزة الماسية، فيما حصدت كل من الصين وسنغافورة الجائزة الذهبية، وجنوب أفريقيا الجائزة الفضية. كما حصدت مكاتب مصر وغينيا كوناكري وجنوب أفريقيا جوائز التميز في التواصل، نظير تفوقهم في الجانب الاتصالي والتفاعلي.
وفي تعليق له، قال رئيس مجلس إدارة "الماسية" الأستاذ علي بن حسين بندقجي: "نفخر في الماسية بحصد شركائنا لسبع جوائز ضمن حفل لبيتم، وهو ما يعكس رؤية وزارة الحج والعمرة في ترسيخ معايير التميز في المنظومة الخدمية".
وهنّأ بندقجي مكتب شؤون حجاج ماليزيا بالجائزة الماسية، مشيدًا بأدائهم النموذجي، كما عبّر عن اعتزازه بالحفاظ المتواصل لمكتب الصين على الجائزة الذهبية للعام الثاني، وفوز مكتب جنوب أفريقيا بجائزتين في فئتين مختلفتين، مؤكدًا أن هذه النتائج ثمرة التنسيق الفعّال والجهود المستمرة.
يُذكر أن جائزة "لبيتم" تأتي ضمن مبادرات وزارة الحج والعمرة لتعزيز ثقافة الجودة، وتكريس مبدأ الشراكة مع مكاتب شؤون الحجاج في الارتقاء بتجربة الحج من لحظة الوصول وحتى المغادرة.