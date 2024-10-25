جمعية "الفراشة" تطلق أولى أنشطتها التوعوية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي وأسرهم

يشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه الجمعية هو رفع مستوى الوعي في المجتمع وتقديم المساعدات للمرضى حسب احتياجاتهم المادية أو المعنوية والأجهزة الطبية، وكذلك الدعم الاجتماعي لفئات معينة من المرضى وأسرهم وكذلك الاستشارات الصحية لعائلات المرضى وتأهيل المصابين وذويهم للتعايش الفعال مع المرض وأعراضه، وإيجاد الحلول والتقليل من تفاقم الأمراض لدى المرضى الذين لا يملكون قيمة العلاج.