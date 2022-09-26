مدير "نفع": اليوم الوطني مناسبة سنوية لتلاحم القيادة والشعب

وعبّر "الجهني" عن الفخر والاعتزاز بكل ما قدمه ملوك هذه الدولة من عزيمة وجهود للمحافظة على توحيد هذا الوطن الكبير بمناطقه ومحافظاته، وما تواصله هذه العهود من قفزات تنموية هائلة وإنجازات متوالية على المستويات كافة، مما يستوجب على كل مواطن ومواطنة التوقف عند هذه التنمية المشهودة، والتمعن في حجم هذه المنجزات التي لم تأت بين يوم وليلة، بل تواصلت عشرات السنين لنعيش واحةً من الأمن والأمان.