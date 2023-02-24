في يوم التأسيس.. محافظات عسير تستعيد ذكريات الماضي

من جهة أخرى، رعى محافظ النماص سعد القرقاح؛ احتفال يوم التأسيس، الذي نظّمته إدارة التعليم في قرية آل نييح التراثية، بمشاركة عديدٍ من الجهات الحكومية، حيث شهدت الاحتفالية تنظيم عددٍ من الأجنحة التي تحاكي الحياة المجتمعية قديماً، والحرف التقليدية، وأساليب الزراعة والحصاد والأزياء والأكلات الشعبية والألعاب الشعبية والفنون التراثية.