"الإسلامية" تكمل استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي "تواصل وتكامل" … وهذا أبرز ما سيتم مناقشته

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل") المنعقد ما بين 26 و27 من شهر محرم لعام 1445 الموافق 13 و 14 من شهر أغسطس 2023 في مكة المكرمة، فتزينت شوارعها وارتفعت لافتات المؤتمر تتوسطها صور القيادة.
ويعقد المؤتمر بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمرون سبل تعزيز التواصل وإيجاد آليات للعمل المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومختلف الإدارات الدينية في العالم، وذلك بهدف نشر الوسطية والاعتدال ونبذ خطاب الكراهية والعنف كمبادئ أساسية حض عليها الدين الإسلامي الحنيف ورسالته السامية التي حملتها المملكة العربية السعودية من أرضها المباركة وأخذت على عاتقها منذ تأسيسها وإلى اليوم احتضان هذه الرسالة بكل معانيها الإنسانية والروحانية.