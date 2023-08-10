"الإسلامية" تكمل استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي "تواصل وتكامل" … وهذا أبرز ما سيتم مناقشته

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمرون سبل تعزيز التواصل وإيجاد آليات للعمل المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومختلف الإدارات الدينية في العالم، وذلك بهدف نشر الوسطية والاعتدال ونبذ خطاب الكراهية والعنف كمبادئ أساسية حض عليها الدين الإسلامي الحنيف ورسالته السامية التي حملتها المملكة العربية السعودية من أرضها المباركة وأخذت على عاتقها منذ تأسيسها وإلى اليوم احتضان هذه الرسالة بكل معانيها الإنسانية والروحانية.