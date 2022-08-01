القصيم.. تنظيم مناشط دعوية للتوعية بخطر الاتجار بالأشخاص

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة، بإطلاق سلسلة من المناشط الدعوية والتوعوية للتحذير من خطر الاتجار بالبشر، حيث استهلت المناشط اليوم الاثنين بـ 15 محاضرة تناول المحاضرون فيها شرح حديث: "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره"، قدمها نخبة من الدعاة بمساجد محافظة بريدة، تزامناً مع اليوم العالمي للاتجار بالبشر.
فيما تستمر البرامج يوم غد الثلاثاء بشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، ويختتم البرنامج يوم الأربعاء القادم بـ 15 محاضرة عن بيان (خطر جرائم الاتجار بالأشخاص)، يلقيها عدد من الدعاة في مساجد وجوامع مدينة بريدة بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وتأتي هذه المحاضرات والكلمات بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضمن الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة القصيم، لتوعية الناس وتبصيرهم بخطر جريمة الاتجار بالأشخاص، وإبراز مالها من آثار سيئة على الدين والأمن والاقتصاد، في إطار رسالة الوزارة السامية لنشر الوعي المجتمعي ومساندة أجهزة الدولة للقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع.