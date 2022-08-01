القصيم.. تنظيم مناشط دعوية للتوعية بخطر الاتجار بالأشخاص

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة، بإطلاق سلسلة من المناشط الدعوية والتوعوية للتحذير من خطر الاتجار بالبشر، حيث استهلت المناشط اليوم الاثنين بـ 15 محاضرة تناول المحاضرون فيها شرح حديث: "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره"، قدمها نخبة من الدعاة بمساجد محافظة بريدة، تزامناً مع اليوم العالمي للاتجار بالبشر.