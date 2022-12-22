"سند" تنظم "المزاد الخيري الإلكتروني" لدعم الأطفال المرضى بالسرطان

وأشارت الحجيلان إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية – الموافق يوم 18 ديسمبر من كل عام- جاءت الفكرة بأن يكون موضوع المزاد الخيري عن أحد أجمل الفنون العربية الأصيلة، وهو فن الخط العربي الذي اقترن بالزخرفة العربية ويستعمل في تزيين المساجد والقصور، وفي المخطوطات والكتب والمجلدات.