"ترابط الشرقية" تحصل على أفضل بيئة عمل للعام 2024

كما جاء ذلك بجهود مجلس إدارة الجمعية، برئاسة "د. إبراهيم بن عبدالكريم العريفي"، ولكل أعضاء المجلس، ومنسوبي الجمعية من موظفين وموظفات، وللثقة الكبيرة التي تحظى بها الجمعية من الشركاء والداعمين، الذين كان لهم الأثر البالغ فيما تحققه الجمعية من نجاحات عامًا بعد عام.