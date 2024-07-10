"ترابط الشرقية" تحصل على أفضل بيئة عمل للعام 2024

حصلت جمعية ترابط الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، على أفضل بيئة عمل للعام 2024 على مستوى المملكة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لترابط الشرقية "د. فاطمة البخيت"، حرص الجمعية على خلق بيئة عمل خلاقة تدعم وتحفز الأفكار الإبداعية، وتطور وتمكّن الموظفين وتحفزهم وتشجعهم بطرق وأساليب مُبتكرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بثقافة العطاء والبذل، وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق أهداف الجمعية والالتزام التامّ بأنظمتها وسياستها.
وقالت "البخيت": إن حصول جمعيتنا المباركة على أفضل بيئة عمل للعام 2024، التي تصدر من المنظمه "Great place To WorK" العالمية، وتعنى بثقافة مكان العمل، وبوضع المعايير الخاصة بذلك، جاء بتوفيق الله أولًا، ثم ما يوليه أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية، من رعاية واهتمام لجهات القطاع غير الربحي بالمنطقة.
كما جاء ذلك بجهود مجلس إدارة الجمعية، برئاسة "د. إبراهيم بن عبدالكريم العريفي"، ولكل أعضاء المجلس، ومنسوبي الجمعية من موظفين وموظفات، وللثقة الكبيرة التي تحظى بها الجمعية من الشركاء والداعمين، الذين كان لهم الأثر البالغ فيما تحققه الجمعية من نجاحات عامًا بعد عام.