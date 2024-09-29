تعاون بين "طلال الخيرية" و"حقوق الإنسان" لتعزيز حقوق السيدات والأطفال ضمن رؤية 2030

وأضاف: إننا في "طلال الخيرية"، وفي إطار حرصنا على الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة نسعى إلى التعاون مع كل الهيئات والجمعيات المعنية بهذا الملف؛ إيماناً منا بمسؤولية القطاع غير الربحي في تعزيز الوعي الحقوقي لدى فئات المجتمع، وحرصاً على توفير سُبل الحياة الكريمة للسيدات، والأطفال، وكل نفس كرّمها الله، وكفل لها الشرع والنظام مصالحها وحقوقها".