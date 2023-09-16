"الموارد البشرية" تمنح جمعية "رعاية الأيتام" بالليث درعًا تكريميًّا

منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمعية رعاية الأيتام بالليث، درعًا تكريميًّا، عن تجربة برنامج "همة يتيم"؛ وذلك خلال أمسية "تجارب ناجحة في صناعة البرامج والمشروعات التنموية للجمعيات الأهلية".
جاء ذلك بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبتنظيم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة، ممثلًا في وحدة البرامج والمبادرات التنموية.
وتَسَلّم رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث علي بن ناجم العرياني، درع التكريم من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، خلال الأمسية التي شهدت مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في المنطقة، واستعراض المبادرات والبرامج التنموية.
وكانت جمعية رعاية الأيتام بالليث، قد استعرضت تجربتها في برنامج "همة يتيم"، الذي يعد أحد المبادرات المجتمعية المساهِمة في تحسين حياة الأيتام وأسرهم وتمكينهم وصناعة نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
وساهم البرنامج في تحقيق مستهدفات الجمعية في تطوير وتنمية مهارات الأيتام ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا، وتنمية قدراتهم الاجتماعية وتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي والمالي لهم.