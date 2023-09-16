"الموارد البشرية" تمنح جمعية "رعاية الأيتام" بالليث درعًا تكريميًّا

وتَسَلّم رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث علي بن ناجم العرياني، درع التكريم من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، خلال الأمسية التي شهدت مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في المنطقة، واستعراض المبادرات والبرامج التنموية.