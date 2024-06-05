اللجنة الشرعية بنادي الإبل تبدأ اجتماعات الدورة الثانية

افتتحت، أمس، اللجنة الاستشارية الشرعية في النادي أول اجتماعاتها في دورتها الثانية بمقر النادي، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.
وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في بداية الجلسة مُرحبًا برئيس اللجنة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأعضاء اللجنة، وموجهًا شكره لهم على جهودهم في الدورة الأولى خلال العام الماضي، وما أصدرته اللجنة خلال الدورة السابقة من بيانات في مجال الإبل نتج عنها عدد من التوصيات المهمة الموجهة لِلمُلاّك، والجمهور، والمعنيين.
وأكد "ابن حثلين" على بذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها، بعد ذلك استكملت اللجنة أعمالها وفق جدولها المقرر.
يُذكر أن اللجنة الاستشارية الشرعية في نادي الإبل تضم نخبة من أهل العلم، والاختصاص في المجال الشرعي، ومن المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها؛ وذلك بهدف تلبية حاجة القطاع؛ لتحقيق مستهدفاته في هذا المجال.