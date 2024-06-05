اللجنة الشرعية بنادي الإبل تبدأ اجتماعات الدورة الثانية

وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في بداية الجلسة مُرحبًا برئيس اللجنة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأعضاء اللجنة، وموجهًا شكره لهم على جهودهم في الدورة الأولى خلال العام الماضي، وما أصدرته اللجنة خلال الدورة السابقة من بيانات في مجال الإبل نتج عنها عدد من التوصيات المهمة الموجهة لِلمُلاّك، والجمهور، والمعنيين.