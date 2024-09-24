مهنئًا القيادة باليوم الوطني.."الزيد": التطور التقني يؤكد ريادة المملكة في المؤشرات الدولية

وقال الزيد: "إن هذه المناسبة فرصة للتعبير عن حب الوطن الذي نعتز بشموخه ونتفاخر بإنجازاته التي أسهمت في مسيرة البناء والنماء وتعيشها بلادنا على كافة الأصعدة حتى نقلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، لا سيما القطاع التقني".