مهنئًا القيادة باليوم الوطني.."الزيد": التطور التقني يؤكد ريادة المملكة في المؤشرات الدولية

رفع مستشار رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية والمشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي، الدكتور زيد بن سلامة الزيد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وقال الزيد: "إن هذه المناسبة فرصة للتعبير عن حب الوطن الذي نعتز بشموخه ونتفاخر بإنجازاته التي أسهمت في مسيرة البناء والنماء وتعيشها بلادنا على كافة الأصعدة حتى نقلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، لا سيما القطاع التقني".
وأضاف: "حققت المملكة بفضل من الله هذا العام المركز الرابع في الخدمات الرقمية لتكون الأولى إقليميًا والثانية بين دول مجموعة العشرين، مما يعد تأكيداً على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية".
وتابع: "وبهوية نباهي فيها العالم 'نحلم ونحقق' أصبح واقعًا ملموسًا لعزيمتنا وهمتنا، لنعيش اليوم بفخر وعز بما تحقق في ظل رؤية المملكة 2030، والذي جعل المملكة بزمن قياسي في مصاف الدول المتطورة، سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والرخاء".