"الوجهة شمالية" والحرف يدوية.. سوق لينة التاريخي يحتضن الأسر المنتجة

يحتضن سوق لينة التاريخي، عددًا من الفعاليات التي تقام على هامش فعاليات مهرجان "شتاء درب زبيدة" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية للمرة الثانية على التوالي، ويقام هذا العام تحت شعار "الوجهة شمالية".
وتشمل أبرز الفعاليات المقامة في سوق لينة التاريخي؛ جناح الأسر المنتجة الذي يضم أكثر من 14 ركنًا يشارك فيه عدد من بنات الوطن من قرية لينة ومن خارجها بتقديم أصناف مختلفة من المأكولات الشعبية.
كما يضم السوق أركانًا أخرى للحرف اليدوية المتنوعة، ومطاعم وكافيهات، موزعة في منطقة الفعاليات، وتشمل: المشغولات اليدوية، والتراثيات، وعمل السدو، والخوص، وخلطات العطور، إضافة إلى حارة لينة، ومنطقة التصوير الفوتوغرافي، والفن التشكيلي.
يُشار إلى أن جناح الأسر المنتجة مجاني؛ وذلك دعمًا من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لكل الأسر المنتجة؛ في سبيل تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الشعبي والغذائي للمنطقة، وتحقيق دخل مالي للأسر المنتجة من خلال مبيعاتها خلال المهرجان.