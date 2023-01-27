"الوجهة شمالية" والحرف يدوية.. سوق لينة التاريخي يحتضن الأسر المنتجة

كما يضم السوق أركانًا أخرى للحرف اليدوية المتنوعة، ومطاعم وكافيهات، موزعة في منطقة الفعاليات، وتشمل: المشغولات اليدوية، والتراثيات، وعمل السدو، والخوص، وخلطات العطور، إضافة إلى حارة لينة، ومنطقة التصوير الفوتوغرافي، والفن التشكيلي.