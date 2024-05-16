أمين الطائف يطلق مبادرة "معاً.. لتصبح الموية هي الأجمل" لمعالجة التشوهات البصرية

وترافقت الحملة مع أعمال زيادة مساحة المسطحات الخضراء والتشجير بالمحافظة، من خلال زراعة أكثر من 5000 شجرة وشجيرة، تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة مجتمعية، حيث تعمل البلدية على تكثيف زراعة الأشجار في الحدائق والمنتزهات والطرقات الرئيسية والميادين، والتنسيق مع شركاء البلدية والقطاع غير الربحي، دعماً لأنسنة المحافظة برفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وذلك امتداداً للمساعي نحو تنمية الغطاء النباتي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة واستدامتها.