"أدبي نجران" يُنظم أمسية شعرية بشرورة ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 92

نظم أدبي نجران، أمس الجمعة، أمسية شعرية بعنوان (قافية في حب الوطن) بمسرح فرع جامعة نجران بشرورة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني 92، وبحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي .