"أدبي نجران" يُنظم أمسية شعرية بشرورة ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 92

نظم أدبي نجران، أمس الجمعة، أمسية شعرية بعنوان (قافية في حب الوطن) بمسرح فرع جامعة نجران بشرورة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني 92، وبحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي .
وتفصيلاً، بدأت الفعالية بكلمة لمدير الأمسية الدكتور نواف حكمي قدم فيها فرسان الأمسية الشاعر الدكتور عبدالله الخضير والشاعر حسين الزيداني مبرزاً إسهاماتهما الشعرية والأدبية .
وعقب ذلك صدح شُعراء الشعر الفصيح بقصائد شعرية مُختلفة منها الوطنية والوجدانية، وسط مشاركة وتفاعل كبيرين من الحضور .
وتحدث سعيد بن علي آل مرضمه رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بنجران عن مواصلة الدعم للحراك الثقافي والأدبي لمُحافظة شرورة من خلال إحياء الأُمسيات الشعرية والأدبية وبدعم النادي بعدد (20) مكتبة توضع بالأماكن العامة كخدمة مُجتمعية لترسيخ الثقافة الأصيلة في نفوس النشء حتى ينشأ جيل واع مثقف بالأدب العربي .
وفي نهاية الأمسية تم تسليم الدروع والتقاط الصور التذكارية المعدة لهذه المناسبة .